Ilfattoquotidiano.it - Perché l’aumento dell’evasione Iva nel 2023 può essere un problema per i conti italiani. E rende più difficile tagliare le tasse

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è solo unstatistico e un grattacapo politico.Iva che secondo la Commissione europea si è registrato nelin Italia e in altri grandi Stati Ue potrebbe avere nei prossimi anni ricadute non indifferenti sui nostripubblici e sulle tasche dei contribuenti.quel dato è direttamente collegato con l’ammontare delle risorse a disposizione perle.Un passo indietro. Le stime ufficiali sull’andamentovengono prodotte in Italia da una commissione di esperti indipendenti nominata dal ministro dell’Economia. La necessità di avere a disposizione dati di contabilità nazionale il più possibile precisi fa sì che la relazione pubblicata nell’autunno di ogni anno contenga le stime relative a tre anni prima. Si tratta di numeri politicamente e finanziariamente sensibili.