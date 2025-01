Anteprima24.it - Pendolari in difficoltà, Santillo (M5S): “Soluzioni immediate per la tratta Caserta-Roma Tiburtina”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Dal 7 gennaio 2025, il treno regionale 5840 proveniente da Napoli e diretto a, ha sospeso la sua destinazione di arrivo finendo la corsa presso la stazione di Campoleone a causa di lavori di manutenzione straordinaria tra Aversa e San Marcellino. Un danno enorme per tutti idella provincia diche usufruivano del servizio per potersi recare al lavoro in orario” – a dichiararlo è il vicepresidente del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Agostino“Parliamo di donne e uomini, personale scolastico, dipendenti statali, personale dell’esercito, madri e padri di famiglia che non hanno avuto la “fortuna” di poter lavorare nel proprio territorio e che, nonostante i tanti disagi legati ai ritardi della rete ferroviaria, combattono ogni giorno per poter raggiungere il proprio posto di lavoro.