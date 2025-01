Lapresse.it - Omicidio Sforna, ucciso per errore a Roma: indagini riaperte dopo 13 anni

13dall’di Edoardo, il giovane di 18, nel quartiere di Morena la notte del 23 agosto 2011, la procura della Repubblica di, secondo quanto apprende LaPresse, ha riaperto il casole dichiarazioni di un pentito sulla cui identità gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Gli investigatori stanno valutando la posizione di alcuni personaggi gravitanti nel mondo della malavita attiva nella periferia sud est della Capitale. Secondo le testimonianze acquisite subitol’esecuzione, un sicario in sella a uno scooter sparò e uccise Edoardodavanti a una pizzeria nella zona dei “Centroni“, dove il giovane lavorava come fattorino e nel tempo libero prestava servizio come volontario alla “Croce Rossa”.L’ipotesi dello scambio di personai tentativi dei medici di salvargli la vita,soprannominato “Dodo“, morì alle prime luci dell’alba del giorno seguente.