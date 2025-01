Lopinionista.it - Olimpiadi Milano-Cortina, Salvini: “Abbiamo recuperato i ritardi”

Leggi su Lopinionista.it

MADONNA DI CAMPIGLIO – “trovati da altri, però sono qua per risolvere i problemi, non commentare quelli che ho trovato. Siamo esattamente in tempo. In Lombardia, in Veneto, bob, piste da sci, pattinaggio su ghiaccio, infrastrutture. E quindi non vedo l’ora che arrivi”. Così il ministro delle infrastrutture Matteoa Madonna di Campiglio per assistere alle tappe della Coppa del Mondo di sci alpino sulla celebre pista 3-Tre parlando dello stato dell’arte in vista delle prossimedi2026.“Dopo anni di assenza sono contento di esserci perché la 3-Tre è lo sci, Campiglio è Campiglio e basta guardare il clima che c’è. Tenete presente che se in 300 milioni seguiranno la 3-Tre per leInvernali, che non sono soloma sono anche Trentino, saranno tre miliardi i telespettatori nel mondo che seguiranno l’evento, quindi farle bene, significa portare turisti, ricchezza e valore aggiunto in Italia nei prossimi anni”, ha concluso il ministro parlando ai microfoni di Floriano Omoboni di Sportoutdoor.