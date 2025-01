Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mazda CX-30 2026: come sarà il nuovo modello? Foto ed info

LaCX-30, introdotta nel 2019, ha subito aggiornamenti significativi nel corso degli anni. Per il2025,ha introdotto il motore 2.5 e-Skyactiv G da 140 CV, evidenziando l’impegno del marchio nel soddisfare le esigenze dei clienti e nel migliorare l’efficienza dei consumi.Un possibile lato B dellaCX-30Le immagini riportate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di CB Auto News. Inseriamo di seguito il link alla fonte:Guardando al futuro, sono emerse indiscrezioni e rendering digitali riguardanti lagenerazione attesa per la fine del. Queste anticipazioni suggeriscono modifiche estetiche, tra cui:Un frontale rivisitato con nuovi paraurti, griglia e fari LED.Gruppi ottici posteriori a LED più ampi con scrittailluminata.