Nesti | Derby di Supercoppa confronto bellissimo Ma Inter al di sotto

è tornato a parlare della sconfitta dell’in finale diItaliana contro il Milan, lo ha fatto analizzando cosa non ha funzionato nei nerazzurri. Ne ha parlato durante un suovento a Radio Sportiva.IN FINALE – Carloha parlato così della finale diItaliana: «È stato untrae Milan, ma con differenze evidenti nelle scelte dei due allenatori. Conceicao ha mostrato la capacità di adattarsi, cambiando modulo durante la partita, mentre Inzaghi è stato più integralista, mantenendo sempre lo stesso approccio. Il Milan si è adattato bene, senza avere la presunzione di imporre il proprio gioco. Per quanto riguarda la prestazione dell’, è stata al didelle sue possibilità. Per quanto riguarda Acerbi, è un giocatore anziano, ma continua a essere un elemento fondamentale nel centro della difesa dell’