Terzotemponapoli.com - Mandorlini: ”Conte vero leader, non tutti si aspettavano il Napoli in testa”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Andrea: “, ha entusiasmato tutto l’ambiente. Nonsiilin. I partenopei lottano per lo Scudetto”La redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Andrea. L’ex calciatore nonché allenatore, nativo di Ravenna, ha espresso il proprio pensiero sul derby di Supercoppa Italiana, su alcune protagoniste della Serie A e sulla condizione di alcune delle sue ex squadre. Nell’estratto che segue, il pensiero disulle chance Scudetto deldi: ilapre con l’entusiasmante 0-3 ai danni della Fiorentina, malgrado le assenze di Buongiorno, Kvaratskhelia e Politano. Quali riflessioni personali sono emerse sulla squadra allenata da, al termine di questa ultima gara del girone d’andata?“La società ha portato volti nuovi che hanno rinforzato una squadra che già disponeva di calciatori importanti.