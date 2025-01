Tvplay.it - Lutto in Serie A, tutti in lacrime per un tecnico italiano

Ancora una brutta notizia per il mondo del calcio. Gravecolpisce ildiA, l’annuncio gela i tifosi.Sono ore molto tristi per il mondo del calcio, vi sono stati alcuni lutti che hanno letteralmente scosso l’ambiente e gli amanti di questo sport. Abbiamo scoperto in queste ore la notizia deldi Fabio Cudicini, ex Ragno nero e portiere di Milan e Roma: l’ex giocatore è venuto a mancare all’età di 89 anni.inA,inper un(Ansa Foto) TvPlayIl club rossonero ha salutato nelle ultime ore il giocatore che a Milano ha vinto tutto, vincendo trofei come campionato, coppa delle coppe e coppa dei campioni. Ma non solo in quanto nelle ultime ore è avvenuto un altronel mondo del calcio, non riguarda direttamente uno dei protagonisti ma riguarda una persona che era molto vicina ad uno dei protagonisti.