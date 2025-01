Ilfattoquotidiano.it - L’Inps avvia il recupero degli aiuti Covid da 200 e 150 euro: i pensionati che hanno superato la soglia di reddito devono restituirli

chiede indietro aicon redditi “troppo alti” le indennità una tantum versate per aiutare chi ne aveva bisogno dopo l’emergenza. L’istituto ha comunicato nei giorni scorsi di aver concluso a dicembre le verifiche sull’erogazione “in via provvisoria” dei contributi da 200e 150varati nel 2022 “a coloro i cui redditi personali imponibili Irpef 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superassero rispettivamente i limiti di 35.000 e 20.000“. Chi in base alle dichiarazioni dei redditi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate risulta averquei paletti dovrà restituire i soldi a suon di trattenute da 50al mese a partire da giugno o avvisi di pagamento. Qualcosa di simile a ciò che era successo già nel 2023 a 100mila insegnanti che avevano guadagnato più di 35mila