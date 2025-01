Calciomercato.it - Lazio, altro Lotito show: “Fazzini, ora parlo io”. Poi su Immobile, Rovella e il mercato | VIDEO CM.IT

La società biancoceleste celebrata al Campidoglio per i 125 di vita: il patron biancoceleste, presente insieme a Pedro, risponde a CorsiDopo la festa dei tifosi che a piazza della Libertà hanno aspettato in oltre 5000 la mezzanotte nel luogo dove nacque la SS, oggi in Campidoglio c’è stata la celebrazione per i 125 anni di storia biancoceleste. In un momento particolare per la squadra di Baroni, pochissimi giorni dopo il derby perso con la Roma, per una sera c’è spazio solo per la festa che riguarda ovviamente tutta la polisportiva, la più grande d’Europa. Tutte le sezioni hanno sfilato nella sala della Protomoteca, gremita all’inverosimile, protagonisti del passato e atleti attuali, voci storiche come Riccardo Cucchi a cui è andato il premio Bigiarelli. Presente il sindaco Gualtieri, il presidente della polisportiva Antonio Buccioni, il patron dellaCalcio Claudioe il figlio Enrico, direttore generale dellaWomen e dellaPrimavera, il falconiere Juan Bernabé con l’aquila Flaminia (Olympia è invece la protagonista dei voli all’Olimpico prima delle partite) oltre a un ospite speciale come Pedro.