La "nail art era" di Marc Jacobs omaggia la cultura urban e black

La “nail art era” diè iniziata negli anni 2000 con un semplice smalto nero e da allora non è mai terminata. Il designer non ha, infatti, mai nascosto la propria passione per le decorazioni sulle unghie che ultimamente sono diventate ancora più eccentriche ed esagerate. Fan della tendenza unghie lunghe? Senz’altro. La nuova mania disono unghie finte extra-long e iper-decorate che, come ha affermato lui stesso su Instagram, sono un omaggio e un ringraziamento alla, alle donnee alle regine dell’hip-hop come Lil’Kim e Missy Elliott.Dove fa le unghiea New York? Nel BronxChe voglia battere il record delle unghie più lunghe del mondo? Nonostante in molti si chiedano come possa compiere i più semplici gesti con unghie lunghe cinque, sei o sette centimetri,esibisce le sue nail art sia durante gli eventi sia nella vita quotidiana.