Tarantinitime.it - Incidente Talsano, la vittima è Lorenzo Nobile

Tarantini Time QuotidianoSi chiamavae aveva 19 anni, ladello schianto mortale avvenuto nella notte nei pressi del cimitero di. Il giovane era alla guida della sua Seat Ibiza, quando per cause ancora non chiare, ha impattato contro un furgone Ford Transit.L’impatto è stato fatale per il 19enne che è morto sul colpo. Ferito anche il conducente del furgone che si trova in ospedale in rianimazione. Sul posto per i rilievi Polizia Locale e Vigili del Fuoco. L'articolo, laproviene da Tarantini Time Quotidiano.