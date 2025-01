Lanazione.it - Incidente devastante, muore un uomo in A1: la sua auto trascinata per cento metri da Tir

Orvieto (Perugia), 9 gennaio 2025 – Tragedia sul tratto umbro dell’A1, all’altezza di Orvieto. Un’è stata centrata da un tir in corsa. Undi 51 anni di Roma, che sarebbe stato a bordo dell’stessa, è morto in conseguenza delscontro. Accade nel tardo pomeriggio di giovedì 9 gennaio. Sembra che l’fosse ferma sulla corsia di emergenza per un guasto. Il Tir l’ha presa in pieno, trascinandola per almeno ottanta-. Un impatto che non ha lasciato scampo all’mobilista. L’è andata completamente distrutta. Erano circa le 18 quando il 118 e i vigili del fuoco di Orvieto sono intervenuti sul luogo dell’. Si cerca di capire adesso la dinamica. Al lavoro gli uomini della polizia stradale. L’A1 è rimasta chiusa a lunto per consentire i soccorsi e i rilievi.