Quotidiano.net - Il no al terzo mandato . La pazza idea di De Luca: dimissioni e voto subito

Leggi su Quotidiano.net

Arriva la resa dei conti. Oggi Giorgia Meloni presenta in Consiglio dei Ministri l’atto per impugnare la legge elettorale della Campania che prevede, tra l’altro, ilper il governatore in carica, Vincenzo De. Dopo molti dubbi e prudenze, Palazzo Chigi rompe gli indugi e chiede alla Consulta di bocciare la norma che avrebbe regalato allo "sceriffo di Salerno" la possibilità di candidarsi per la terza volta consecutiva a Governatore. L’altolà a Demette anche zavorra alle ambizioni del collega veneto,Zaia, che però sbandiera un malizioso ottimismo che sembra citare il finale dei "Tre giorni del condor": "E se la Corte Costituzionale non bocciasse la legge?". Deintanto chiama a raccolta i fedelissimi per combattere la madre di tutte le battaglie. Perso l’appoggio del Pd, con Schlein che non gli darà il simbolo, il governatore studia una mossa per evitare il pensionamento.