Da squalificare Ilaria lo sussurra a Pamela e il Grande Fratello interviene | Hey basta così

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata delandata in onda mercoledì 8 gennaio è stata ricca di colpi di scena e ha visto il clamoroso addio di Jessica Morlacchi, furiosa per il provvedimento preso nei suoi confronti (ma anche di Helena e Prestes eGalassi) dopo la furiosa lite avuta con la modella brasiliana nei giorni scorsi. Durante il movimentato appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini, fa fatto rientro in casaPetrarolo.La concorrente, entrata alinsieme a Eleonora Cecere (che aveva abbandonato dopo appena un mese di permanenza nella casa) eGalassi formando il trio delle Non è la Rai, era uscita dalla casa per risolvere delle questioni familiari: “Le mie figlie hanno bisogno di me”, aveva spiegato la concorrente che era salutata e abbracciata calorosamente da tutti gli altri inquilini in lacrime.