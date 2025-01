Ilrestodelcarlino.it - Cure in carcere. Pioggia di soldi su Reggio

Assistenza sanitaria in: oltre 18 milioni di euro dalla Regione Emilia Romagna persanitarie, lotta alle dipendenze e supporto psichiatrico delle persone detenute. "Delle risorse stanziate, 7,2 milioni provengono dal Fondo sanitario regionale e 10,8 milioni da quello nazionale. 16,9 milioni di euro sono destinati alla sanità penitenziaria, 660mila euro alle Atsm diEmilia e Bologna, le Articolazioni tutela salute mentale, e 510mila euro per il contrasto alla cura delle tossicodipendenze e alcoldipendenze in. Sette le Ausl, sede di Istituti Penitenziari, destinatarie delle risorse". Lo riporta una nota della Regione Emilia Romagna, guidata dal presidente Michele de Pascale, con assessore il neo-nominato Massimo Fabi. Dei 18,1 milioni di euro complessivi, 16,9 milioni di euro sono destinati alla sanità penitenziaria, per finanziare servizi di cura e assistenza sanitaria per i detenuti.