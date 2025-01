Anteprima24.it - Consiglio d’Ambito EdA Benevento, approvati il Dup e il Bilancio di Previsione

Tempo di lettura: 4 minutiIldell’EdA, nella seduta tenutasi nella serata odierna, oltre ad aver approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 ed ildi2025-2027, ha adottato il PianoTerritoriale, integrato con il Rapporto Ambientale e la Valutazione di incidenza sui siti Natura 2000 per il completamento della procedura di VAS integrata con la VIncA avviata nel mese di maggio 2023.Il Piano adottato nella sua stesura definitiva rispetta integralmente le indicazioni e le linee generali tracciate nella versione preliminare, approvata con Deliberazione n° 22/2022, ovviamente con le necessarie attualizzazioni, e rappresenta lo strumento esecutivo attraverso il quale gli indirizzi pianificatori sovraordinati vengono tradotti in interventi finalizzati a garantire l’autosufficienza impiantistica e l’organizzazione di un efficiente servizio di gestione dei rifiuti urbani in un contesto di sostenibilità economica.