Iodonna.it - «Città spettrale», è il commento di una connazionale appena rientrata dalla metropoli californiana devastata dagli incendi

Non ho mai visto, in trenta anni di frequentazione, una Los Angeles così». È la testimonianza di uno degli italiani rientrati oggi, all’aeroporto di Fiumicino, da Los Angeles, la cui area è colpita da devastanti. «Più che il fuoco ho visto, da lontano, tanto fumo, queste enormi nuvole di fumo e ho sentito l’odore acre, forte – racconta una signora romana – Mandano alert ogni due minuti, dicendo di non uscire di casa e di allontanarsizona. L’aeroporto era perfettamente funzionante». Fa eco un altro italiano, in poche, concitate, parole: «Situazione drammatica. Tanticontemporaneamente, molto fumo. La verità? Un po’ di ansia l’abbiamo avuta».in California, gli appelli social delle star guarda le foto Leggi anche ›in California, le star fanno donazioni e si attivano sui social Dai racconti nessuno ha corso rischi diretti o ha vissuto da vicino situazioni legate ai roghi, ma è emersa comunque la preoccupazione per quanto sta accadendo.