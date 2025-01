Nerdpool.it - Chicago Fire ha un ritorno inaspettato nella premiere invernale della stagione 13

è tornato dalla pausaieri sera negli stati uniti con un episodio pieno di sorprese inaspettate.Nel primo episodio del nuovo anno, gli sceneggiatori dici hanno riservato una serie di sorprese, tra cui la notizia, all’inizio dell’episodio, che Herrmann e Mouch hanno superato gli esami, aprendo la strada a due ruoli più importanti all’interno del CFD. Sebbene l’episodio fosse privo di Kidd, che è stato spiegato essere fuori città per lavorare a un programma di Girls ona Baltimora, ha visto ila sorpresa di un personaggio che pensavamo di aver visto per l’ultima voltaserie: Jack Damon!Proprio così, la premièreha visto l’di Michael Bradway, che non si vedeva nello show dalla partenza del suo personaggio dalla 51 nel quarto episodio