Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, il mercato non è finito. In arrivo anche il difensore Vecchio

Si muove ancora ilin entrata del. Dopo il portiere Michael Munari e l’attaccante Tommaso Angeletti ufficializzati lo scorso fine settimana a breve dovrebbe essere inseritouncentrale nel gruppo allenato da Marco Giuliodori dopo la partenza di Matteo Boccaccini avvicinatosi a casa per questioni familiari e che è si è accasato alla Cittadella Vis Modena (serie D, girone D). Si vocifera che sia vicinissimo alla firma con i fidardensi Nicoladal Terracina, con varie esperienze in quarta serie, classe 1997, di Pordenone, 189 cm. A proposito di nuovi domenica contro l’Isernia, in casa, vista la squalifica di Braconi, potrebbe trovare spazio in attacco il nuovo acquisto Angeletti accanto a un Nanapere che sembra in forma smagliante, il capocannoniere delfinora nel torneo di quest’anno con 7 centri.