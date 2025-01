Ilgiorno.it - Cassina, finita la telenovela. Bilancio della Giunta Balconi. Via libera dopo le polemiche

Ventitrè milioni di euro e trecentomila euro di pareggio, tasse e tariffe sostanzialmente invariate rispetto all’anno scorso, un capitolo investimenti ancora, ed è l’ultima volta, "orbitante" sui sei milioni di oneri di urbanizzazioni ex Nokia, saranno via via investiti nelle opere calendarizzate: Guardia di Finanza, nuovo municipio e, ultima inserita nella rosa, riqualificazione energeticascuola di piazza Unità d’Italia (nella foto). Approvazione in aula per il2025-27 dell’Amministrazione. La data scelta, il giorno stessoripresa post vacanze, aveva suscitato qualche polemicavigilia. In aula qualche sedia vuota all’opposizione, affidata in corso dibattito ai consiglieri di Si Può e Cammino Comune, tutti contrari al voto: "Per i tagli nella parte che concerne la spesa sociale - così Daniela Tomassetti di Si Può - e per la mancanza di investimenti su verde e ambiente, punto cardine del nostro programma".