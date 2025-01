Puntomagazine.it - Caposele: 40enne denunciato dai Carabinieri per ricettazione. Sequestrati profumi per 2 mila euro

Leggi su Puntomagazine.it

. Ihanno trovato l’uomo in possesso di 24 confezioni didi varie marcheIdella Stazione di, con il supporto dei colleghi di Senerchia, hannoundi Napoli ritenuto responsabile di “”.L’uomo, fermato durante un controllo stradale, è stato trovato in possesso di 24 confezioni didi varie marche, ancora provviste di etichette anti-taccheggio. Alla richiesta di chiarimenti circa la provenienza della merce, lo stesso non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili.I militari dell’Arma hanno quindi proceduto al sequestro dei prodotti, il cui valore complessivo si aggira intorno ai 2.000.Le indagini, attualmente in corso, mirano a chiarire la provenienza deie a verificare eventuali legami con altre attività illecite.