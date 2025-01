Sport.quotidiano.net - Bologna-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossi

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 gennaio 2025 –aidellain vista del match di domenica al Dall’Ara contro il(calcio d’inizio ore 18). Così è stato deciso dal Comitato Sicurezza Manifestazioni Sportive, assieme alle Prefetture competenti: il divieto di vendita dei biglietti riguarda tutti i residenti nella regione Lazio. I tagliandi già venduti saranno annullati. Una decisione dipesa anche dai disordini di domenica scorsa durante il derby trae Lazio, che hanno causato gravi problemi di ordine pubblico. Il divieto allacoinvolge infatti entrambe le squadre della capitale e riguarderà, oltre a, anche le sfide tra Hellas Verona e Lazio (in programma il 19 gennaio), Udinese-(26 gennaio) e Cagliari-Lazio (3 febbraio). Provvedimento analogo per la partita di basket, in programma sempre domenica atra Virtus e Napoli (ore 20.