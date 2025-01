Black Blues Brothers in scena a Maniago e Casarsa della Delizia 10-11 gennaio

Leggi su Udine20.it

Dopo la doppia data al Teatro Verdi di Pordenone con Let’s twist again, i Black Blues Brothers tornano anche nei teatri del Circuito ERT con l’acclamato spettacolo ispirato al film cult con John Belushi e Dan Aykroyd. I cinque giovani artisti porteranno il loro show, ricco di divertimento e acrobazie, venerdì 10al Teatro Giuseppe Verdi die sabato 11al Teatro Pier Paolo Pasolini di. Entrambe le serate sono in programma alle ore 20.45.I Black Blues Brothers – Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde – sono acrobati in stile americano che provengono da Nairobi, dove erano coinvolti in Sarakasi, un trust di circo sociale, fondato dall’Alto Funzionario ONU Rudy van Dijck e da sua moglie Marion Ophet Veld, che opera nelle situazioni difficili e nelle periferie dell’Africa Orientale.