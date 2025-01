Ilveggente.it - Berrettini pronto per la tv: c’è la conferma ufficiale

Che talento: se ne sono accorti tutti.Spigliato e sicuro di sé, Matteonon ha mai messo da parte il suo lato romano. Quello che gli permette di essere un mattatore in qualunque occasione, tanto in televisione quanto dietro gli spogliatoi. Hanno lasciato un ricordo indelebile, del resto, le battute alle quali si è lasciato andare quando, in occasione dei SuperTennis Awards, Piero Chiambretti lo ha intervistato in coppia con Jannik Sinner.per la tv: c’è la(AnsaFoto) – Ilveggente.itIn quell’occasione ha dato il meglio di sé, ricordando al pubblico quanto sia divertente e dimostrando di possedere, come se non bastasse, l’attitudine e i tempi giusti per fare televisione. Fa divertire e sa intrattenere, motivo per il quale non ha sfigurato neanche un po’ nel momento in cui, nei giorni scorsi, uno dei suoi sponsor, ossia Red Bull, gli ha lasciato carta bianca.