Australian Open 2025 Gigante conquista il tabellone principale | da Casal Palocco fino all’ATP

Leggi su Ilfaroonline.it

La prima volta non si scorda mai. Matteo, tennista azzurro di 23 anni, è riuscito a qualificarsi per ildell’con un percorso netto che lo ha visto superare tutti i turni di qualificazione senza lasciare nemmeno un set agli avversari. Nell’ultimo turnoha battuto il portoghese Henrique Rocha in due set con il punteggio di 6-4, 7-5, terminando la partita in lacrime per la gioia. Ma chi è Matteo?Chi è MatteoMatteoè nato il 4 giugno 2002 a Roma, nel quartiere di. Al momento numero 146 del mondo, in questosta puntando la top 100 della classifica Atp, obiettivo che appare verosimile considerata la crescita costante mostrata dal ragazzo in tutto il 2024 e in questo inizio di stagione. Trampolino di lancio è stata la vittoria del 2023 nel Challenger di Tenerife, proiettandosi nella top 5 dei talenti Next Gen.