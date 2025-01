Lanazione.it - Al via la stagione teatrale del Masaccio di San Giovanni

Arezzo, 09 gennaio 2025 – Prende il via il 13 gennaio la2024/25 del Teatrodi SanValdarno. Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Ladel Teatrosi apre quindi lunedì alle ore 21, come per tutti gli spettacoli, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena con “Il medico dei maiali”, per la regia di Davide Sacco. Cosa succede quando muore un re? Cosa succede in quei pochi momenti in cui la monarchia si mostra fragile? Cosa succede se il re in realtà è stato assassinato? La morte improvvisa del re d’Inghilterra mostra tutta la debolezza della monarchia, quando la corona finisce nelle mani del principe ereditario, un ragazzo sciocco e sprovveduto.