AEW | Malakai Black pronto a lasciare la compagnia? Arriva un indizio da Dynamite

Dopo alcuni mesi si torna a parlare die del suo futuro con la AEW. Le speculazioni sono aumentate in seguito ad un avvenimento occorso stanotte durante la puntata di, in particolare dopo il match disputato tra Will Ospreay e Buddy Matthews. L’incontro ha aperto la puntata ed è stato vinto da Ospreay che dopo la contesa si è rivolto a Matthews complimentandosi con lui (piccolo imbarazzo quando l’ha chiamato col cognome usato in WWE, Murphy anziché Matthews), per poi incoraggiarlo ad uscire dall’ombra didicendo che dopo aver affrontato sia lui che Brody King è sicuro che possano fare bene senza il bisogno di seguire un leader.Avventura finita. forseCome detto questo segmento ha subito scatenato i rumor e come spesso accade in questi casi il primo a riportare la notizia di una possibile separazione trae la AEW è stato Sean Ross Sapp su Fighful Select.