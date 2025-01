Linkiesta.it - Zuckerberg si arrende alla libertà di disinformare, e a Elon Musk

A Bologna c’è un’espressione che non mi pare abbia equivalenti nell’italiano nazionale. Si usa per descrivere chi gongola perché qualcosa è andato proprio come aveva detto sarebbe andato, perché ha vinto contro il banco, perché le cose girano dsua parte. Quell’espressione è: gli ride anche il culo.È da ieri che penso a quanto stia ridendo il culo a. E no, non per l’offerta di portare l’internet coi satelliti a Bagnara Calabra. E no, non per la quantità di serate che gli tocca passare a Mar-a-Lago. Per questa frase qui: «Innanzitutto, elimineremo i verificatori di notizie, e li sostituiremo con delle note prodotte dal basso, simili a quelle di X».X sarebbe Twitter, il social di, e la frase l’ha detta Mark, tenutario di Facebook e Instagram. È come se domani il capo di Nespresso dicesse basta con queste capsule di merda, d’ora in poi caffè con le cialde come fa Illy (adesso arrivano i verificatori dall’alto e dal basso a dirmi che non c’è paragone tra la quota di mercato di Illy e quella di).