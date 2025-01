Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno di Becky Lynch per la prima di Raw su Netflix non è mai stato pianificato

La puntata di Raw di ieri 6 Gennaio fa ancora parlare di se, per le aspettative create e non sempre ripagate.L’ultima ma non per importanza è il mancatodi, nonostante sia apparsa nel filmato di apertura per il lancio su.Fightful Select ci fa sapere che nonostante anche alcune superstars presenti all’arena credevano chestesse per fare il suo, The Man non era presente nemmeno a Los Angeles, luogo dove si è svolto Raw.Il suonon ècancellato come emerso da alcune speculazioni, ma non è maiin programma.ha lasciato la WWE a metà 2024, ma è sempre stata aperta ad un nuovo contratto ed a una nuova partnership lavorativa con loro. Nel frattempo però è apparsa in altri programmi, ma lei stessa ha confermato che non c’entrano nulla con un suo possibile