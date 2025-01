Ilrestodelcarlino.it - Viale del Mille cambia look. Nuovi marciapiedi, operai al lavoro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovoperdei. Da troppo tempo isono un toboga dove è concreto il rischio di inciampare nelle asperità create dalle radici dei pini, per non parlare delle dimensioni a volte risicate del passaggio pedonale. Oggi arriveranno i primiper rifare i, il che si tradurrà in un "intervento radicale di rinnovamento" dicono dal municipio. L’intervento avrà una durata di diverse settimane, ed è stato progettato per garantire maggiore sicurezza e accessibilità, assicurano dal Palazzo. La demolizione del vecchio marciapiede andrà di pari passo con un altro cantiere che l’amministrazione intende aprire la prossima settimana inCeccarini nella parte a monte della ferrovia. Si tratta del rifacimento della pista ciclabile situata sul lato Cattolica del tratto diCeccarini che porta fino all’ospedale.