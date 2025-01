Lapresse.it - Usa: militare suicida in esplosione Cybertruck ha usato IA per pianificare attacco

Leggi su Lapresse.it

Washington (Usa), 8 gen. (LaPresse) – La polizia di Las Vegas ha affermato che ilche ha fatto esplodere un Teslafuori dall’hotel Trump di Las Vegas ha utilizzato l’intelligenza artificiale generativa, tra cui ChatGPT, perl’. La notizia è giunta martedì, quasi una settimana dopo che il 37enne Matthew Livelsberger si è sparato a morte poco prima che il suo furgone esplodesse. Livelsberger era un Berretto verde dell’Esercito con alle spalle due impieghi in Afghanistan e viveva a Colorado Springs, in Colorado. Le autorità hanno riferito che l’uomo ha lasciato dei biglietti in cui diceva che l’era un “campanello d’allarme” per i problemi della nazione e che il Paese aveva bisogno di “raccogliersi attorno” al presidente eletto Donald Trump e al ceo di Tesla Elon Musk.