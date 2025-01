Ilgiorno.it - Tre studentesse a piedi investite da auto mentre vanno a scuola

Tre incidenti fotocopia in altrettanti paesi della provincia, ai danni ditravolte daandavano a. Ripresa di anno scolastico dopo la pausa natalizia ieri contrassegnata da una raffica di investimenti di pedoni avvenuti praticamente in contemporanea, pochi minuti prima delle otto, in tre paesi della provincia bresciana, per fortuna senza serie conseguenze per le vittime. A finire in prontosoccorso, appunto, sono state tre giovanissime - di 14, 15 e 18 anni - centrate dasi recavano in aula. A Desenzano del Garda, per ragioni in corso di accertamento, un’ha urtato una quattordicenne proprio di fronte all’istituto Luigi Bazoli-Marco Polo, in via Giotto. A Salò stessa sorte è toccata a una studentessa di diciotto anni, travolta in via Zane.