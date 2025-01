Terracina, sequestrato prefabbricato abusivo a Borgo Hermada

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025 – Nel corso della mattinata di lunedì gli Agenti del Servizio di Polizia Giudiziaria e Ambientale del Comando di Polizia Locale dihanno sottoposto a sequestro preventivo un manufattoin via di completamento di circa 50 mq in localitàrealizzato da un cinquantenne del posto.Le rilevazioni contestate dagli uomini del comandante Mauro Renzi sono attinenti al D.P.R. 380 del 2001 dal momento che il manufatto realizzato è privo di alcun titolo, e in violazione anche al P.A.I. della Regione Lazio.Il cinquantenne è stato deferito alla competente autorità giudiziaria e il manufatto è stato sottoposto a sequestro.Sono in corso ulteriori accertamenti della Polizia Giudiziaria.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.