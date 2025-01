Space X e Musk oggi question time | pressing opposizioni su Meloni

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Lenon mollano la presa sul caso Starlink. Tutte le forze della minoranza insistono perché la premier Giorgiavenga a riferire in Parlamento.il caso è all’odg delalla Camera con l’interrogazione di Nicola Fratoianni di Avs. Le parole di Matteo Salvini che ha rilanciato l’accordo conX via social (ricevendo una risposta di Elon: ‘L’accordo con l’Italia perX sarà fantastico’) dopo che palazzo Chigi ha smentito la firma di alcuna intesa con il patron di Tesla, offrono al centrosinistra la possibilità di un nuovo affondo sulla vicenda e di mettere in evidenza le contraddizioni nel governo. Elly Schlein la definisce “la corsa della destra italiana al bacio della pantofola all’uomo più ricco del mondo”, una corsa dai “tratti ridicoli, se non fosse che in gioco ci sono la sicurezza nazionale, i soldi dei cittadini italiani e i loro dati sensibili” e che “sta gettando il governo nel caos, con il vicepresidente del consiglio che smentisce la stessa presidenza mentre Fratelli d’Italia bollava come fake news quanto Salvini stava confermando”.