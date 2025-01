Gqitalia.it - Siamo così ossessionati dall'organizzazione del nostro tempo che ci dimentichiamo di vivere

Prima puntata di Avere trent’anni, una rubrica sui dilemmi dei millennial e sui giovani adulti del 2025Sulla scrivania del mio MacBook adesso c’è un file nominato LIFEPLAN. È un foglio excel che ho redatto meticolosamente durante le vacanze, per organizzare tutte le mie attività tra le ore 7:30 e le 19:30, dal lunedì al sabato. Quando dico meticolosamente, intendo che la giornata è organizzata in quarantotto celle di un quarto d’ora ciascuna, alle quali corrisponde un’attività da svolgere. C’è la cella dedicata alla skincare di prima mattina, quella per la sessione di Duolingo, quella per la lettura di Alla ricerca delperduto (ho calcolato che con sei pagine al giorno riuscirò a terminare i sette volumi di oltre tremila pagine nell’arco di un anno). Poi c’è ilper andare a nuotare, per fare la spesa al mercato e per dedicarmi almeno una volta alla settimana alla preparazione di un pranzo con la dovuta calma.