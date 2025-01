Ilgiorno.it - Si chiama “Benvenuti al mondo”. Ecco il bonus bebè per le famiglie

Sial” ed è ilerogato dal comune di Gorla Maggiore a favore dellenelle quali è nato o è stato adottato un bambino nell’anno 2024. Si tratta della seconda tranche di contributi e riguarda i nati o adottati nel periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2024. La somma a disposizione è pari a 250 euro per ogni bimbo, nel caso di parto plurimo il contributo è riconosciuto a ciascun figlio. Dal Comune ricordano che c’è tempo fino al 28 febbraio 2025 per presentare la domanda al Protocollo. Il modulo che deve essere debitamente compilato è disponibile presso l’Ufficio servizi sociali del Comune di Gorla Maggiore, o sul sito internet del Comune, all’indirizzo www.comunegorlamaggiore.it e sono richiesti: copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.