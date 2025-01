Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta LA VITA DI OTAMA

Leggi su Nerdpool.it

Arriverà in libreria e in fumetteria il prossimo 24 gennaio LADI, il volume che racconta la straordinaria storia della pittrice giapponese che portò l’arte orientale in Sicilia.Frutto di una collaborazione inedita tra Andrea Accardi e l’artista internazionale Keiko Ichiguchi, LADIè un viaggio tra Tokyo e Palermo e racconta le vicende diKiyohara (1861-1939), una donna eccezionale sempre divisa tra due mondi: il Giappone e l’Europa. Fu lei, infatti, la prima pittrice giapponese a dipingere nello stile europeo e la prima donna nipponica a posare per un artista europeo, Vincenzo Ragusa, scultore di origini palermitane che sarebbe poi diventato suo marito. Dopo aver scoperto la bellezza travolgente e calda di Palermo,tornerà dopo cinquant’anni nel Paese natio, per scoprire che molte cose sono cambiate.