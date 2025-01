Ilrestodelcarlino.it - "Scuole Moro, la ristrutturazione così non va"

Rientro a scuola con polemiche all'istituto Aldodi Vignola. A scatenarle sono i genitori nei confronti dell’amministrazione comunale, dopo che proprio il Comune, pochi giorni fa, aveva fatto il punto sul cantiere in corso. Il Comune, aveva annunciato che, al rientro dalle vacanze di Natale, sarebbero stati riconsegnati alla fruizione della scuola l’atrio di ingresso, le scale e l’atrio al primo piano, oltre a cinque aule rinnovate al primo piano nel giro di dieci giorni. "L’amministrazione comunale – accusano i rappresentanti dei genitori del tempo pieno – continua a prendere in giro le famiglie dall’inizio del settembre 2023, data in cui sono iniziati questi tanto decantati lavori, che finora sono stati profondamente impattanti. Basti pensare che da settembre 2024 fino a oggi, tutti gli alunni per raggiungere i locali mensa hanno dovuto passare dall’esterno anche in condizioni meteo avverse.