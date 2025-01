Roma ricercato dal 2021 per tentato omicidio | arrestato a San Lorenzo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025 – Era gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello del Tribunale dinel luglio. L’uomo, accusato di, rapina e reati in materia di stupefacenti, è ora in carcere a Rebibbia.Ad intercettarlo ieri mattina sono stati gli agenti della polizia di Stato del Commissariato San. A catturare l’attenzione dei poliziotti, in piazzale del Verano, sono stati i movimenti sospetti del trentacinquenne che, alla loro vista, è sceso dall’autobus, in evidente stato di agitazione, e si è allontanato a piedi in direzione di via Tiburtina.Senza perderlo di vista, gli agenti lo hanno seguito per poi fermarlo per un controllo di polizia, ma a quel punto, vistosi scoperto, l’uomo hainvano di dimenarsi per sfuggire ai poliziotti.