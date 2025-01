Romadailynews.it - Roma, rapina con una stampella: arrestato 49enne a piazza dei Giureconsulti

Aggredisce vittima e passante per fuggire dopo il furto di uno smartphone.Un uomo di 49 anni, di origine marocchina, è statodai carabinieri adopo aver compiuto unaviolenta indei. L’uomo ha utilizzato unaortopedica per colpire la vittima e un passante intervenuto in suo soccorso.I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento nella zona, hanno notato l’individuo che tentava di allontanarsi rapidamente alla loro vista, destando sospetti. Fermato e sottoposto a controllo, è emerso che poco prima aveva rubato uno smartphone a un cittadino del Bangladesh.Per garantirsi la fuga, ilha colpito sia il proprietario del telefono che un connazionale intervenuto per aiutarlo. Entrambe le vittime sono state soccorse dal personale sanitario del 118 e hanno riportato ferite non gravi.