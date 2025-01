Ilgiorno.it - Rogo sul tetto di una cascina. Abitazione dichiarata inagibile

PIERANICA (Cremona)a fuoco a causa di una canna fumaria che ha incendiato le travi e ha creato parecchi danni, tanto che l’è stata dichiara. L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 10.30, quando dal fumo di unarecentemente ristrutturata si è alzato un denso fumo. In breve in via Vailate, dove c’è l’, sono arrivati i vigili del fuoco di Crema, che hanno anche chiesto l’ausilio dei colleghi di Treviglio, dotati di un’autoscala. In casa al momento dell’incendio c’era solo la proprietaria, mentre il marito era al lavoro e i tre figli a scuola. È stata proprio la donna ad accorgersi dell’incendio e a chiedere l’intervento dei pompieri. I vigili del fuoco hanno aggredito subito le fiamme partendo dal. In breve il fuoco è stato spento e poi i pompieri sono passati alle verifiche.