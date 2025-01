.com - Rettore, nell’album Antidiva putiferio feat con BigMama, Tancredi, La Sad

A quasi 14 anni dall’ultimo album di inediti in arrivo, il nuovo lavoro di, ecco tutte le collaborazioniEsce venerdì 10 gennaio, a quasi quattordici anni dall’ultimo album di inediti,, il nuovo lavoro die sancisce non solo un ritorno, ma anche una continua conferma di autenticità e resistenza artistica.è un viaggio attraverso emozioni, suoni e storie diverse, che unisce gioco, ironia, introspezione e provocazione.si conferma un’artista senza tempo, capace di innovare e stupire, mantenendo intatta la sua identità artistica e spirituale libera e anticonformista.Le 12 tracce dell’album sono caratterizzate dal ritmo della musica dance ed elettronica, da un’energia trascinante che in parte si rifà al sound disco degli anni Settanta e Ottanta, creando un groove universale e senza tempo, capace di coinvolgere generazioni diverse e celebrando la fusione tra passato e presente.