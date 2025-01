Terzotemponapoli.com - Nicolato elogia Casadei: “Ha il gol nel sangue, il Napoli dovrebbe prenderlo subito”

Un talento pronto per il grande saltoPaolo, attuale allenatore delle nazionali giovanili italiane, ha recentemente parlato di Cesare, giovane talento che sta facendo parlare di sé per le sue qualità tecniche e fisiche. In un’intervista rilasciata a kisskiss.it,ha svelato alcuni dettagli interessanti sul centrocampista, che ha avuto l’opportunità di allenare nelle categorie giovanili. Secondopossiede tutte le caratteristiche per fare il salto di qualità in una squadra di livello assoluto come ilsu: Un centrocampista completo, forza fisica e tecnica sopraffinasi distingue per la sua capacità di inserirsi in attacco, abbinando una buona tecnica a una grande fisicità.sottolinea che il giovane centrocampista non è solo un buon regista, ma è anche in grado di inserirsi negli spazi e arrivare al gol con frequenza.