Mistermovie.it - Mister Movie | Lo Scopo di Squid Game 3 è far diventare Gi-Hun / Giocatore 456 il nuovo Frontman?

Leggi su Mistermovie.it

Gi-Hun, protagonista tormentato di, è un personaggio che ha vissuto una trasformazione radicale dalla fine dei primi giochi. La sua vita, ormai segnata dalla tragedia, sembra essere definita solo dal suo desiderio di distruggere i Giochi della Piovra.Gi-Hun /456 nella Terza Stagione disarà il?Senza una famiglia, senza amici e senza motivazioni al di fuori della sua missione di fermare il gioco, Gi-Hun è diventato un uomo distrutto dalla sua stessa esperienza, incapace di trovare un senso nella propria esistenza. La sua mente è ormai ossessionata da ciò che ha vissuto, al punto che il suo stesso comportamento appare come una forma di autodistruzione.Il comportamento autolesionistico di Gi-HunLa sua discesa nella follia è evidente fin dai primi momenti della seconda stagione, quando, senza alcun valore per la propria vita, si avventura in una roulette russa.