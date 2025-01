Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Casadei è diventato il primo obiettivo: spunta la valutazione del giocatore

Cesarenel mirino delladel Chelsea per arrivare ad ingaggiare il calciatore. Ilcerca un centrocampista che possa aumentare il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte. L’addio di Micheal Folorunsho è ormai imminente: il centrocampista, arrivato all’ombra del Vesuvio nel corso della scorsa estate, l’ex Hellas Verona non ha trovato spazio all’ombra del Vesuvio e proprio per questo la cessione sembra un passaggio ormai obbligato.La Fiorentina ha deciso di investire su di lui, e per questo l’operazione potrebbe chiudersi proprio nelle prossime ore. Secondo quanto riportato proprio da media ed esperti di, Folorunsho dovrebbe arrivare in viola in prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni di euro.CalcioNotizie –è sempre più un: laLuca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di, ha parlato di quello che dovrebbe essere l’delper rinforzare il centrocampo: “rappresenta l’identikit perfetto che cerca il club azzurro ed ha un ‘particolarità in più, oltre ad essere giovane e bravo, è italiano: per questioni di lista ilha bisogno di giocatori italiani.