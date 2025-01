Metropolitanmagazine.it - Los Angeles colpita da due grandi incendi, 180mila senza elettricità, 40mila sfollati

Dopo l’o che ha colpito il quartiere Pacific Palisades di Los, un secondo rogo è scoppiato a nordest della città e sta avanzando rapidamente. Il nuovoo, nella zona di Eaton ad Altadena, è scoppiato nei pressi di una riserva naturale poco prima delle 18:30 locali di martedì, nella notte italiana e le fiamme si sono propagate così rapidamente che il personale di un centro di assistenza per anziani ha dovuto spingere decine di residenti in sedia a rotelle e letti d’ospedale lungo la strada fino a un parcheggio, dove hanno atteso che ambulanze e altri veicoli li portassero in salvo. A ovest, l’o di Pacific Palisades scoppiato nella mattinata locale di è andato fuori controllo nella notte. Il dipartimento dei Vigili del Fuoco di Losha lanciato un appello ai pompieri fuori servizio per aiutarli a combattere le fiamme, che sono state spinte da venti che in alcuni punti hanno raggiunto i 97 chilometri orari, con scene di caos e residenti in fuga.