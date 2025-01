Inter-news.it - Longari: «Inter, un reparto in emergenza. Inzaghi può far questo!»

Gianluigiha effettuato una riflessione su unin cui l’è in affanno, sottolineando chepotrebbe spingere in un certo senso.il suo commento.IL RAGIONAMENTO – Gianluigiha affidato a Sportitalia.it il suo commento sulle possibili conseguenze della finale di Supercoppa Italiana persa dall’contro il Milan per 2-3: «Rispetto ai cugini, i nerazzurri rappresentano l’altra faccia della medaglia post Supercoppa. Non tanto in relazione alle dinamiche tattiche di campo, saldamente nelle mani di Simoneche ha già mostrato di essere decisamente superiore alle critiche a orologeria che gli vengono mosse non appena un risultato non viene conseguito come lui stesso ha abituato a fare. Piuttosto le valutazioni potrebbero appartenere alla sessione di riparazione: se è vero che l’orientamento è quello di non toccare i meccanismi di una rosa e di uno spogliatoio ritenuti altamente competitivi su ogni fronte, lo è altrettanto che l’reiterata neldifensivo inizia a creare qualche preoccupazione».