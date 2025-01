Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders e Lategan osservati speciali, Loeb si ritira

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladella quartadella. La Maratona del deserto prevede quest’una frazione che partirà da Al Henakiyah e giungerà ad Alula: 415 km di speciale e 173 di trasferimento. Una stage in cui bisogna prestare particolare attenzione ai canyon presenti lungo il percorso, autentiche trappole per i concorrenti.Tra le moto aperta la caccia all’australiano Daniel. Il pilota della KTM guida la graduatoria davanti all’americano Skyler Howes su Honda e alla Hero di Ross Branch. Ieri, l’aussie ha mostrato non poche difficoltà nell’affrontare un tracciato variegato e vedremo se le sue difficoltà si confermeranno. Spetterà ai suoi immediati inseguitori sfruttare la chance e, in questo senso, vedremo se lo statunitense Ricky Brabec (Honda), attualmente 4° in classifica generale, saprà piazzare la zampata.