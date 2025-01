Iltempo.it - Liberazione Cecilia Sala, Donzelli (FdI): "Con Meloni nessun italiano viene lasciato indietro"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2025 "Oggi bisogna essere tutti felici pere la sua famiglia e anche per il Paese. Con il Governo. In tante vicende, alcune che duravano da anni e altre iniziate durante l'esperienza di governo, mostrano come questo Governo ce la metta sempre a riportare a casa gli italiani in difficoltà all'estero. Anche questo è un risultato importante verso la nostra nazione. Niente retroscena, un risultato importante ottenuto grazie alle capacità di Giorgia, alla diplomazia e all'intelligence" così il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev